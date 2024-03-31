الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حبيب غلوم لـ"حبر سري": جشع المنتجين سبب عدم وصولنا للجوائز العالمية

حبيب غلوم
حبيب غلوم

قال الفنان الإماراتي حبيب غلوم، إن سبب عدم وصول الفن العربي للجوائز العالمية هو جشع المنتجين.

وأضاف "غلوم" خلال حواره لبرنامج "حبر سري" المُذاع على قناة "القاهرة والناس": "مش كل المنتجين يفكرون في المجتمع والناس، ويقدمون الأعمال الفنية من أجل المكسب فقط".

وتابع: "بيكون عندهم استعجال، وهذا الاستعجال لا يخلق فنًا أو إبداعًا، العمل لازم يتعمل على نار هادئة، الفنان يدخل مسلسل من غير قراءة، يقف أمام الكاميرا والمخرج ممكن يقول ملاحظة عن الشخصية وانتهى الموضوع ويدخل يمثل".

واستكمل: "زمان كنا بنعمل بروفات ونجلس 3 أيام كل يوم نقرأ 10 حلقات ونفهم إحنا رايحين فين، الكثير من الأعمال على مستوى الوطن العربي النص يُكتب والمسلسل شغال، يعني محدش عارف هو رايح فين، النجم أو النجمة يأخذان وعدًا من الكاتب أو المخرج أن أنت موجود لغاية الحلقة 30 وهذا ما يهم الكثير من الفنانين".

حبيب غلوم الفنان حبيب غلوم حبر سري برنامج حبر سري

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