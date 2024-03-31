الأحد 31 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وردشان مجدي تكشف لـ"الدستور" كواليس دورها في "صدفة"

مسلسل صدفة
مسلسل صدفة

تحدثت الفنانة الشابة الصاعدة وردشان مجدي عن دورها في مسلسل "صدفة" بطولة الفنانة ريهام جديد ويعرض ضمن مسلسلات دراما رمضان ٢٠٢٤.

وقالت في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "رشحني للدور الكاستينج دايركتور محمد حجاج، والدور لذيذ ورجعني لأيام المدرسة، وكل شخص له حكاية وسلمى بسيطة وهادئة، مش من الطلبة اللي بيعملوا شغب، ودا عكسي تمامًا في أيام المدرسة".

وأضافت في تصريحاتها عن ريهام حجاج: "أستاذة ريهام حجاج جميلة جدًا، حبيتها واتبسطت بالشغل معاها، والكواليس كانت لذيذة، أستاذ سامح عبدالعزيز مخرج كبير، اتبسطت إني اشتغلت معاه واستفدت من ملاحظاته اللي بيوجهها خلال التصوير".

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مسلسل صدفة مواعيد وقنوات عرض الحلقة العشرون

ويعرض صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.

قناة CBC الساعة 10:30 مساء.

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل صدفة

صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، الفنان خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

مسلسل صدفة موعد عرض الحلقة 21

يعرض مسلسل الفنانة ريهام حجاج صدفة على فضائية الحياة في الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc 12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.

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