الأحد 31 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة 17 مواطنًا في 3 حوادث بالغربية

اسعاف
اسعاف

أصيب 17 شخصًا بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم  في ثلاثة وقائع بمحافظة الغربية.



الحادث الأولى، تبين انقلاب سيارة «ميكروباص» داخل مياه ترعة بقرية دمنهور الوحش في دائرة مركز زفتى، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة، تمثلت في كدمات وسحجات وكسور وجروح قطعية متفرقة.

 

وتم نقل المصابين إلى مستشفى "زفتى" العام لتلقي العلاج اللازم، والإسعافات الأولية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 


وتمثلت الواقعة الثانية في إصابة 5 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسد، إثر تصادم سيارتين على طريق “عزبة البدوي”، أمام مدخل “الغريب” بدائرة مركز شرطة زفتي.

 

جرى نقل المصابين إلى مستشفى زفتى العام، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.



كما أسفر حادث تصادم دراجتين ناريتين، بطريق “محلة منوف” بالقرب من مدخل قرية “ميت السودان”، في دائرة مركز شرطة طنطا، عن إصابة 4 أشخاص، بكدمات وسحجات وكسور وجروح قطعية متفرقة، أحدهم حالته خطرة.

 

وتم نقل المصابين إلى مستشفى “المنشاوي” العام لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ميكروباص محافظة الغربية مستشفي زفتى تصادم سيارتين انقلاب سيارة

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