"المستلزمات الطبية": أفعال الخير تنعكس إيجابيا على التعاملات الاقتصادية

أكد محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة، أهمية الدور المجتمعي لمجتمع المال والأعمال الذي يعكس الترابط والود والحب للأسرة المصرية بكل طوائفها بشكل عام خاصة خلال شهر رمضان المبارك الذي يشهد أعمال الخير وبصورة كبيرة ومتنوعة.



وأشار "عبده" إلى أنه أكثر من 40 عامًا ينظم احتفالية الإفطار الرمضاني السنوية والتي يتجمع بها المصريين من مسلمين ومسيحيين وتشهد تجمعًا كبيرًا من محافظات مصر المختلفة، وهذا العام شهدت الاحتفالية التي أقيمت بمنطقة الجمالية حضورًا مكثفا لفئات الشعب المصري من بينهم أهالينا من المنصورة ودمياط والزرقا ومجموعات كلية التجارة الخارجية.



ونوه عبده، إلى أن الدور المجتمعي وأفعال الخير مهمة جدًا بالنسبة لمجتمع المال والأعمال لأنها تنعكس بالخير على كل التعاملات منها الشئون الاقتصادية وكذلك على رجل الأعمال ذاته في صورة حسنات قائلا “نحن جميعا مطالبين بأعمال الخير كل واحد فينا على قدر استطاعته وإمكانياته”، فأعمال الخير لا تعد ولا تحصى ونصيحتي للجميع الحرص على عمل الخير وزيادته لأنه في غاية الأهمية وربنا سيجازي خير منه".