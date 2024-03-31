الأحد 31 مارس 2024
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مصر

‫ مركز المناخ: ارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح قوية على مدار الأسبوع

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة مع هبوب رياح قوية على مدار الأسبوع.

وأشار إلى أن أنسب وقت لري القمح هو بعد العشاء أو في وقت متأخر من الليل، مع إضافة سلفات البوتاسيوم أثناء الري.

وأوضح فهيم أن الري يجب أن يكون بعد الساعة 8 - 9 مساءً خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء في جميع المحافظات، وفي نهاية النهار من 4 - 5 مساءً في محافظات الصعيد "سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان" يومي الأربعاء والخميس، ويُمنع الري يوم الجمعة في جميع المناطق.

وأضاف أنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة على مدار الأسبوع الحالي لتكون حول 33 درجة مئوية شمالًا وحول 36 درجة مئوية جنوبًا نهارًا، وارتفاع في درجات الحرارة ليلاً لتكون بين 15 إلى 18 درجة مئوية، مع نشاط واضح للرياح طوال أيام الأسبوع، حيث تصل سرعة الرياح بين 30 – 40 كم/ساعة بعد منتصف النهار، وتشكل الشبورة المائية صباحًا في بعض المناطق.

محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ارتفاع الحرارة رياح قوية توقيت لرى القمح محافظات الصعيد سوهاج

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