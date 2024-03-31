تليفزيون سويدى يرشح مسلسلى "الحشاشين" و"كامل العدد" الأفضل فى رمضان

قدمت بريسليا حداد، مذيعة في التليفزيون الوطني السويدي، في قناة SVT نصائحها حول أفضل مسلسل رمضاني، في الدراما المصرية.

مسلسل الحشاشين

وقامت الصحفية بريسيليا حداد من قناة SVT باستكشاف المسلسل الأكثر شعبية هذا العام، الحشاشين، المذاع على قناة DMC.

مسلسل الحشاشين

وتصدر مسلسل الحشاشين القائمة، والذي وصفته بأنه دراما تاريخية فخمة من إنتاج مصري، عن القتلة الدينيين الذين دمروا سوريا خلال القرن الثاني عشر.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين

كامل العداد+1

وجاء في المركز الثاني مسلسل كامل العدد الذي يدور حول ليلى المطلقة التي لديها عدة أطفال من قبل، وتحاول الآن إنجاح زواجها الجديد من أحمد مختار، وهو أيضًا أب لعدة أطفال.

مسلسل كامل العدد

مسلسل كامل العدد

لينك الاختيارات

https://www.svt.se/kultur/har-ar-2024-ars-basta-tv-serier-under-ramadan