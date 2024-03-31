أحداث الحلقة 20 من "حق عرب".. خطف العوضى وأخذ أعز ما يملك

تمكن رجل الأعمال مرزوق الأشموني في أحداث الحلقة 20 من مسلسل حق عرب من خطف عرب السويركي من منزله بواسطة مجموعة من البلطجية والتعدي على والدته، وتقيده بالحبال.

وقال له الأشموني: "أنت فاكر إن مش هعرف أجيبك، أهنت ابني وأهنت رجالتي يبقي أهنتني، وأنا الملك، وهعلمك حاجات كتير في مدرستي، وهأخد منك أعز ما تملك عفيتك يا عرب"، ورد عليه عرب: “مفيش ملك غير في السماء”.

مسلسل حق عرب

وشهدت الحلقة 20 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، الكثير من الأحداث التشويقية والتي ستنذر بمزيد من الأحداث الساخنة خلال الحلقات القادمة.

مسلسل حق عرب

شهدت الحلقة 20 من المسلسل أمر “عبدربه” زوجته “صباح” بعدم مغادرة منزلها، وأمرها بالتنازل له عن كل ممتلكاتها، إلا أنها ترفض، وذلك بعدما وجدها في شقة عرب السويركي وظن أنهما على علاقة.

ويذهب عرب السويركي إلى والد حنان، ويطلب الزواج منها إلا أنه يطلب منه الابتعاد عنها.

واستكملت الحلقة بخناقة بين رباح وعرب السويركي، بسبب انه علم ان رباح هو من تحدث عن علاقته بصباح الجياش.

كما شهدت الأحداث القبض على أنغام في تهمة تزوير عمله وهو ما فعله فيها “مازن” جلال الزاكي، الذي وضعها في هذا المأزق بسبب عدم رضاها الزواج منه.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل حق عرب

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.