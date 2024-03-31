رافينيا يقود برشلونة للفوز على لاس بالماس بالدوري الإسباني

فاز برشلونة على ضيفه لاس بالماس 1 /صفر، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وسجل رافينيا هدف المباراة الوحيد لبرشلونة في الدقيقة 59.



وشهدت المباراة، إكمال لاس بالماس المباراة بعشر لاعبين، وذلك بعد طرد حارسه ألفارو فاليس بعد تدخله القوي على رافينيا مهاجم برشلونة خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 24.



ورفع برشلونة رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثاني، بفارق خمس نقاط خلف ريال مدريد المتصدر، والذي يلعب في وقت لاحق من اليوم الأحد مع ضيفه أتليتك بلباو، ضمن منافسات الجولة ذاتها.



ويبتعد برشلونة كذلك بفارق خمس نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثالث، والذي يلعب في وقت لاحق من اليوم الأحد مع ضيفه ريال بيتيس.



على الجانب الأخر، تجمد رصيد لاس بالماس عند 37 نقطة في المركز الثاني عشر.

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