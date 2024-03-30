ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام لاس بالماس ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويستضيف ملعب "مونتجويك" معقل فريق برشلونة، مباراة برشلونة ولاس بالماس في الجولة 30 من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 64 نقطة خلف ريال مدريد المتصدر برصيد 72 نقطة بينما يأتيس لاس بالماس في المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة.

وجاء تشكيل برشلونة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: كوندي - إينيجو مارتينيز - كوبارسي - كانسيلو

خط الوسط: فيرمين لوبيز - جوندوجان - روبيرتو

خط الهجوم: رافينيا - ليفاندوفسكي - لامين يامال

البدلاء: إينياكي بينيا، دييجو كوشين، رونالد أراوخو، ماركوس ألونسو، هيكتور فورت، أوريول روميو، مارك كاسادو، فاي، فيران توريس، فيتور روكي، رافينها، مارك جويو.

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