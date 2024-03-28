بعد اهتمام برشلونة.. كفاراتسخيليا يحسم موقفه النهائي بشأن الرحيل عن نابولي

حسم النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، جناح نابولي الإيطالي، موقفه النهائي بشأن الرحيل عن فريقه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت التقارير الصحفية قد ربطت اسم خفيتشا كفاراتسخيليا باحتمالية الرحيل عن صفوف نابولي، في ظل اهتمام نادي برشلونة الإسباني بالحصول على خدماته في الصيف المقبل.

كفاراتسخيليا يحسم موقفه النهائي بشأن الرحيل عن نابولي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن خفيتشا كفاراتسخيليا اتخذ قرارًا نهائيًا بالبقاء في صفوف نابولي في الموسم المقبل وعدم الرحيل.

وأضافت الصحيفة الوردية في تقريرها، أن كفاراتسخيليا يستعد لتجديد عقده مع نابولي، من أجل تحصينه من أطماع كبار الأندية الأوروبية الراغبة في ضمه.

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة نابولي تُجهز العقد الجديد للاعب كفاراتسخيليا، مع وضع شرط جزائي يتعلق بالرحيل.

وأشارت الصحيفة الإيطالية، أن إدارة نابولي ستجتمع مع وكلاء خفيتشا كفاراتسخيليا، خلال الأيام القليلة المقبلة، لحسم مصيره وتمديد عقده، حتى عام 2028 أو 2029.

وكان خفيتشا كفاراتسخيليا قد انضم إلى صفوف نابولي في صيف 2022، ويتقاضى راتبًا يبلغ قيمته 1.5 مليون يورو.

وفي حال تجديد عقده، فإن خفيتشا كفاراتسخيليا سيتقاضى راتبًا يصل إلى 4.5 مليون يورو.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للجناح الجورجي، صاحب الـ23 عامًا، رفقة نابولي في يونيو 2027.

ويُعد خفيتشا كفاراتسخيليا أحد الركائز الأساسية في فريق نابولي، تحت قيادة مدربه أوريليو دي لورينتس، بعد تألقه اللافت للنظر ومساهمته في الموسم الماضي بفوز الفريق بلقب الدوري الإيطالي بعد غياب لسنوات عديدة.

ومن المنتظر أن يظهر خفيتشا كفاراتسخيليا مع منتخب بلاده لأول مرة في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".