بحضور نجوم العالم.. أساطير الأهلي يفوز على الزمالك في بطولة زد الدولية

فاز فريق أساطير النادي الأهلي على أساطير الزمالك بنتيجة 4-3 في المباراة الاستعراضية التي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن بطولة زد الدولية.

وسجل رباعية الأهلي كلا من وليد سليمان "هدفين" وأحمد حسن هدف وسيد معوض هدف.

وسجل أهداف الزمالك الثلاثة، كلا من جمال حمزة "هدفين" ومحمد أبو العلا هدف.

وشارك في المباراة كلًا من، وليد سليمان وعماد متعب وسيد معوض وحسام غالي وأحمد حسن في فريق الأهلي، بالإضافة إلى جمال حمزة وعبد المنصف وأحمد جعفر ومحمد أبو العلا وخالد الغندور وأبو العلا بصفوف الزمالك.

وحضور المباراة الودية، الأسطورة الإيطالية أليساندرو ديل بييرو والنجم الهولندي السابق إدجار ديفيدز والنجم الإسباني السابق ميشيل سلجادو.