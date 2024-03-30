ماروسيتش يقود لاتسيو لفوز مثير على يوفنتوس تزامنا مع الظهور الأول للمدرب تودور

قاد مهاجم الجبل الأسود (مونتنيجرو) أدام ماروسيتش فريقه لاتسيو لفوز قاتل على ضيفه يوفنتوس 1 / صفر اليوم السبت في المرحلة الثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وسجل ماروسيتش هدفا بالرأس في الوقت بدل الضائع مستغلا تمريرة متقنة من البديل ماتيو جندوزي ليمنح أصحاب الأرض فوزا ثمينا.



وتخطى لاتسيو فريقه نابولي وتقدم إلى المركز السابع في الوقت الذي ظل فيه يوفنتوس في المركز الثالث بعد أن حقق انتصارا وحيدا في أخر تسع جولات.



ورفع لاتسيو رصيده إلى 46 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد يوفنتوس عند 59 نقطة في المركز الثالث.



وخاض لاتسيو أول مباراة له تحت قيادة مدربه الكرواتي الجديد إيجور تودور الذي تولى المسؤولية عقب الاستقالة المفاجئة لماوريسيو ساري قبل أيام قليلة.



وتولى جيوفاني مارتيوتشيلو لاتسيو بشكل مؤقت قبل تسلم تودور زمام الأمور.



ومؤخرا، ودع لاتسيو، وصيف النسخة الماضية من الدوري الإيطالي، بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 أمام بايرن ميونخ الألماني.



ولم يتول تودور، الذي لعب ليوفنتوس في السابق، تدريب أي ناد منذ رحيله عن مارسيليا في يونيو الماضي.



وكان تودور تولى تدريب أودينيزي وهيلاس فيرونا في إيطاليا.