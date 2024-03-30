السبت 30 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

أحمد محسن: مصر تخوض تنمية زراعية شاملة عبر مشاريع عملاقة لتعزيز الأمن الغذائي

تنمية زراعية
تنمية زراعية

قال النائب أحمد محسن، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن الرئيس السيسي يقود قاطرة مشروعات عملاقة زراعية وصناعية لم تشهدها مصر من قبل ولم تعهدها طوال تاريخها الحديث، بمثل هذه الضخامة مثل مشروع مستقبل مصر الزراعي، والذي يعد مستقبل مصر الزراعي بالفعل بحجم مساحة وانتاج هو الأضخم زراعيا في الوطن.

ولفت محسن، في تصريح صحفي له اليوم، إلى توجيهات الرئيس السيسي بتوفير كافة احتياجات المشروعات، في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، وزيادة الإنتاج الزراعي، والذي يعد عصبًا أساسيًا للاقتصاد المصري، وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري، وزيادة الصادرات الزراعية، بما يدعم جهود زيادة الدخل القومي، قائلا: تأتي في وقتها تماما وفي ظل تحديات اقتصادية عالمية لتعزيز الأمن الغذائي لمصر ووفرة في السلع والمحاصيل والمنتجات الزراعية وفرص استثمارية هائلة بالقطاع الزراعي.

 

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ولفت عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة، يهدف لتوفير منتجات زراعية ذات جـودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج، واطلاع الرئيس على مستجدات العمل في مختلف المشروعات الفرعية ذات الصلة، وعلى رأسها مشروع الصوب الزراعية بمنطقة اللاهون بمحافظة الفيوم، ومشروعي المنيا وبني سويف لاستصلاح الأراضي، ومشروع سنابل سونو بأسوان، ومشروع منطقة الداخلة بجنوب مصر، والمنطقة الصناعية واللوجستية بمحور الضبعة بالدلتا الجديدة.

واختتم النائب احمد محسن، أن مصر تخوض تنمية زراعية هائلة تناسب حجم سكانها ومتطلباتهم في الحاضر والمستقبل، وهو ما يحسب للسيسي وحكمه ورؤيته الشاملة للتنمية لصالح مصر.

النائب أحمد محسن مجلس الشيوخ الرئيس السيسي مستقبل مصر مشروعات عملاقة

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