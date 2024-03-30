"القومي للمرأة" يشارك في احتفالية إطلاق الدليل الإرشادي لمفتشى العمل

شارك المجلس القومي للمرأة، في الاحتفالية التى نظمتها منظمة العمل الدولية لإطلاق الدليل الإرشادي لمُفتشي العمل حول التفتيش المُراعى للمساواة بين الجنسين، بحضور حسن شحاتة وزير العمل، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أمل توفيق مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، بالإضافة إلى ممثلى من العديد من الجهات.

وتناولت احتفالية الإطلاق، جلسة نقاشية حول أوجه مواجهة العنف والتحرش في أماكن العمل، وأدارت الجلسة مروى صلاح منسقة وطنية للمشروعات بمكتب منظمة العمل الدولية بمصر، وتضمن المتحدثين بالجلسة أمل توفيق، وغادة عوض رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، وسارة صبري كبير مسئولي البرامج بمنظمة العمل الدولية بمصر، وإنجي أمين محلل برامج التمكين الاقتصادي للمرأة بمكتب الأمم المتحدة للمراة، وإبراهيم خطاب استشاري تدريب وبناء قدرات، بالإضافة إلى تقديم محاضرة تحت عنوان "الحق للجميع في عالم عمل خال من العنف والتحرش:سبل المضي قُدمًا".

كما تخلل حفل الإطلاق تقديم عرض عن خطة وأنشطة وحدة المساواة بين الجنسين لتعزيز العمل اللائق للمرأة، بالإضافة إلى عرض ونقاش الدليل الإرشادي لمفتشي وزارة العمل حول التفتيش المُراعي للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل.

وأكد وزير العمل فى كلمته، أن مصر تُوفر المبادئ التوجيهية لهذا "الدليل"، الأُطر الأساسية للتفتيش في وحدة النوع الاجتماعي في وزارة العمل، والتي تُعزز من سياسة وخطط توفير عمل لائق للمرأة وأداة تُمكن المُفتشين والمُفتشات للقيام بزيارات تفتيشية تأخذ في عين الاعتبار "المساواة بين الجنسين"، وذلك من خلال تنمية وعي مفتشي العمل بقضايا المرأة العاملة، وتأثير المتغيرات المُناخية والبيئية على بيئة العمل، وآليات مراقبتها والتعامل معها، وفِق التشريعات الدولية والوطنية".

وأكد عمله على رفع نسبة مُشاركة المرأة في سوق العمل، ومكافحة بطالة الإناث من خلال تدريبها وتعزيز قُدراتها للحصول على فرص العمل اللائقة وتهيئة البيئة المُواتية لمُمارسة وريادة الأعمال وتعزيز فُرصها في الحصول على التمويل المناسب والخدمات المالية لإقامة مشروعات صغيرة الأمر الذي يُساهم بشكل كبير في تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، لا سيما الهدف الخامس الخاص "بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات".