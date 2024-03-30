انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مخزن قماش بأسيوط

تواصل جهات التحقيق المختصة التحقيق في واقعة حريق مخزن قماش وأوراق بإحدى العمارات بشارع عزت جلال بمحافظة أسيوط.

وطالبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حول الواقعة وانتداب المعمل الجنائي لمعاينة مسرح الحريق وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

البداية كانت بتلقى اللواء مدير أمن أسيوط، إخطارا من مدير المباحث الجنائية ببلاغ من الأهالى بوجود حريق مخزن بأحد الشوارع الجانبية لمنطقة عزت جلال.

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف ومأمور القسم ورئيس مباحث القسم حيث تمت السيطرة على حريق مخزن قماش وورق باحدى العمارات بشارع عزت جلال من قبل رجال الحماية المدنية وإخماد الحريق دون وقوع خسائر بشرية.