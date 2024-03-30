السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مخزن قماش بأسيوط

آرشيفية
آرشيفية

تواصل جهات التحقيق المختصة التحقيق في واقعة  حريق مخزن قماش وأوراق بإحدى العمارات بشارع عزت جلال بمحافظة  أسيوط.

 

وطالبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حول الواقعة وانتداب المعمل الجنائي لمعاينة مسرح الحريق وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

البداية كانت بتلقى اللواء مدير أمن أسيوط، إخطارا من  مدير المباحث الجنائية ببلاغ من الأهالى بوجود حريق مخزن بأحد الشوارع الجانبية لمنطقة عزت جلال.

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف ومأمور القسم ورئيس مباحث القسم حيث تمت السيطرة على حريق مخزن قماش وورق باحدى العمارات بشارع عزت جلال من قبل رجال الحماية المدنية وإخماد الحريق دون وقوع خسائر بشرية.

قوات الحماية المدنية قماش وأوراق العمارات عزت جلال مدينة أسيوط اللواء مدير أمن أسيوط مدير المباحث الجنائية

مواد متعلقة

الحماية المدنية بالإسماعيلية تبدأ أعمال تبريد حريق بمزرعة دواجن

السيطرة على حريق هائل فى محل سجائر بالمحلة الكبرى

الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على حريق بسوق إدفو شمال أسوان

المعمل الجنائى يعاين حريق محل إطارات بفيصل

الأكثر قراءة

برلماني: مصر تستعد عافيتها الاقتصادية بتدفقات دولارية تصل لـ 50 مليار دولار

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" أحداث الحلقة 20

أهالى المحتجزين الإسرائيليين: سنحرق البلاد حتى يعود أبناؤنا.. وسئمنا كذب نتنياهو

اقتصاديون: توقعات بتراجع أسعار السلع واستقبال استثمارات جديدة

دفتر أحوال "الداخلية".. نقد أجنبي بـ51 مليون جنيه وجريمة قتل في العمرانية

براءة الفنانة نسرين طافش من تهمة البلاغ الكاذب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

«بدون سابق إنذار».. المتعة على الشاشة

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

هند البنا

هل كان حسن الصباح مريضًا عقليًا؟.. التحليل النفسى لزعيم الحشاشين

مدحت بشاى

فى شهر المرأة.. المرأة المبدعة.. ومن يبدعون من أجلها

علي سعدة

رمضانيات

د.أحمد الخميسى

وجوه فى الريح

أحمد أبوالمحاسن

أنا معلم

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

أهالى المحتجزين الإسرائيليين: سنحرق البلاد حتى يعود أبناؤنا.. وسئمنا كذب نتنياهو

خارجية فلسطين: مطالبة نتنياهو بوقف قتل المدنيين وتزويده بالأسلحة تناقض أخلاقى

في ذكرى يوم الأرض.. اللجنة الفلسطينية للمقاطعة تطالب بوقف الإبادة الجماعية