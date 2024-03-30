الحماية المدنية بالإسماعيلية تبدأ أعمال تبريد حريق بمزرعة دواجن

بدأت أجهزة الحماية المدنية بالإسماعيلية في إجراء عمليات التبريد لحريق بمزرعة دواجن في قرية الروضة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية والتي أسفرت عن نفوق عدد من الدواجن.

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، قد تلقت اخطارا يفيد باندلاع حريق بمزرعة نوارة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب في محافظة الاسماعيلية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وأجهزة الحماية المدنية إلى مكان الحادث حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق. حيث تم التعامل مع الحريق والذى اسفر عن نفوق 7000 كتكوت وحدوث تلفيات بالغة في المزرعة دون وقوع خسائر في الأرواح.

وتواصل أجهزة الحماية المدنية إجراء عمليات التبريد وعمل تقرير مفصل حول الحادث وتحرير المحاضر اللازمة.