السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"شئون الحرمين" تقدم خدمة الترجمة من خلال 10 لغات لنشر رسالة الإسلام

الهيئة العامة للعناية
الهيئة العامة للعناية بشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي

تقدم الهيئة العامة للعناية بشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، خدمة الترجمة لنشر رسالة الإسلام السمحة لإيصالها إلى العالم الإسلامي، وتجسيد الإسلام بمنهجه الأصيل ونشر رسالة الحرمين للعالم أجمع من خلال 10 لغات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت، أن الخدمة تتضمن ترجمة خطبة الجمعة وبثها عبر الموجات الإذاعية ( FM )، وترجمة الكتب والمطويات باللغات المعتمدة، وترجمة اللوحات الإرشادية والشاشات الإلكترونية، وإهداء المصاحف المترجمة، وترجمة الدروس العلمية والشرعية وبثها عبر منصة منارة الحرمين الإلكترونية، وخدمة الرد على الاستفسارات وتقديم الإرشاد المكاني باللغات في المصليات والكاونترات.

وأشارت الوكالة إلى أن الخدمة تتضمن أيضا تزويد المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام بروابط رموز الاستجابة السريعة " الباركودات " للخرائط التفاعلية، وروابط مبادرة "بلغتكم" للاستماع بالسماعات المصاحبة ترجمة الخطب على مدار العام.

وحددت الهيئة عددا من المواقع لتقديم الخدمة وهي كاونتر باب الملك فهد - رحمه الله، وباب رقم (79) - كافة المصليات من خلال فترتين صباحية من الساعة 10:00 ص حتى 02:00 م مسائية من الساعة 04:00 م حتى 09:00 م.

المسجد الحرام المسجد النبوي الشريف رسالة الحرمين العالم الإسلامي المطويات

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