السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد تناولها فى مسلسل صدفة الحلقة 20.. كيف تتجنب الوقوع فى النصب بهذه الطريقة؟

ريهام حجاج
ريهام حجاج

فى مفاجأة صادمة فى مسلسل صدفة، تتعرض الفنانة ريهام حجاج للنصب من خطيبها حيث شهدت أحداث مسلسل صدفة الحلقة 20 صادمة ومشوقة، حيث اتضح أن طارق- عصام السقا، يرسم الحب علي صدفة- ريهام حجاج، بعدما عرف أن عمه قد باع لها كل أملاكه من أجل الخروج من مأزق، وتزوجها كذلك من أجل نفس السبب، فقام طارق بعمل حيلة عليها تجعلها تقع في حبه حتى يستطيع أن يقنعها بالتنازل عن كل الممتلكات له سواء أمواله التي نهبها عمه أو أموال عمه نفسه، وأنه هناك قصة حب بينه وبين سكرتيرة عمه ومواعدها بالزواج بعد أن ينفذ خطته مع صدفة.

 

نصائح للتجنب من الوقوع فى النصب 

فى هذا السياق ترصد “الدستور” نصائح للتجنب من الوقوع فى النصب من خلال الخطوات التالية:

-يجب عليك أن تكن مستيقظ دائمًا عند التعامل مع الاخرين وعند التعامل مع أى شخص على وسائل التواصل الاجتماعى خذ في الاعتبار دائمًا احتمال أن يكون الاتصال عملية احتيال.

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-إذا كنت قد التقيت بشخص ما عبر الانترنت فقط أو إذا لم تكن متأكدًا من شرعية مصلحة تجارية، خذ وقتًا لتقوم ببعض الأبحاث الإضافية، بالاضافة إلى أنه يجب عليك دائمًا التأكد من هوية المتصل عبر مصدر مستقل مثل دليل الهاتف أو بحث على الانترنت. لا تستعمل تفاصيل الاتصال المتوافرة في الرسالة المرسلة إليك.

 

وأنت تتعامل مع السوشيال ميديا  إحتفظ بكلمات السر والأرقام السرية الخاصة بك في مكان آمن ولا تشاركها مع أى شخص 

 

قصة مسلسل صدفة


كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.

 

أبطال مسلسل صدفة


صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، الفنان خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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