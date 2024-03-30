السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بالتنقيب عن الآثار لجلسة 17 إبريل

تأجيل محاكمة
تأجيل محاكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 3 أشخاص، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار في منطقة عابدين، لجلسة 17 إبريل. 

وتم ضبط المتهمين بعد ورود بلاغ من الأهالي بمنطقة عابدين، بتردد أشخاص مجهولين على عقار خال من السكان كائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" ورثة العقار محل الضبط، حال تواجدهم داخل العقار المُشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة قطرها 4×3 أمتار بعمق 2 متر، كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم، اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محكمة جنايات القاهرة عابدين ضبط المتهمين التنقيب عن الآثار حفرة

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