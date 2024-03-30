خالد حماد عن موسيقى "مليحة": تشكيلة آلات مزجت بين الصراع والتوتر(خاص)

تمثل الموسيقى التصويرية دورا هاما في نجاح العمل الدرامي، وجذب الجمهور وتستوحى وتتأثر كثيرا بروح العمل، خاصة أنها تعد من العناصر الأساسية فى صناعة أى عمل فني إذ تضيف بعدا آخر للاندماج مع الأحداث، وهو ما حدث تماما عند انطلاق أولى حلقات مسلسل مليحة للنجم محمد دياب والنجمة ميرفت أمين، الذي جذب الجمهور بشكل كبير وتصدرت أحداثه تريند مواقع التواصل الأجتماعي وأشاد الجمهور بأدق التفاصيل التى يناقشها صناع المسلسل إضافة إلى الموسيقى التصويرية الرائعة.

الموسيقار خالد حماد يكشف كواليس صناعة الموسيقى التصويرية لـ مليحة

"الدستور" تواصلت مع الموسيقار الكبير خالد حماد، صاحب موسيقى "مليحة"، لمعرفة أبرز كواليس صنع الموسيقى التصويرية للأعمال الدرامية.

أكد حماد، أن تيمة ونوعية الآلات الموسيقية التى استخدمها في مسلسل "مليحة" آلات قوية تعزف بعنف تتناسب مع الأكشن والصراع والتوتر وآلات نحاسية، التي تأخذ البطولة في الاعتماد عليها، كما استخدم العود أيضًا ولكن دون أن يعطي تيمة معينة، فضلًا عن استخدام الأوركسترا.

خالد حماد يشيد بالتعاون مع المخرج عمرو عرفة: صاحب فضل كبير

أشاد حماد بالتعاون مع المخرج عمرو عرفة فى مسلسل "مليحة" مؤكدا أنه يدين له بالفضل الكبير خاصة أن أول أعمال الموسيقى التصويرية له فيلم "ضحك ولعب وجد وحب" كان من إنتاج عمرو عرفة.

أكد أن الموسيقى تعبر وتترجم ما تعجز بقية العناصر الدرامية الثابتة في ترجمته أو قوله، مثل الأحاسيس الداخلية والتغييرات النفسية والتنبيهات وغيرها، مشيرا إلى أن السينما عندما بدأت صامتة كانت تستعين بالموسيقى فقط للتعبير عن مضمون الفيلم، وهو ما تطور في بقية الأعمال الفنية إلى التأليف الموسيقي بجوار النص الأصلي.

قصة مسلسل مليحة



تدور قصة مسلسل مليحة حول فتاة فلسطينية هاجرت مع أهلها إلى ليبيا بعد الانتفاضة الفلسطينية الثانية إلى ليبيا وعملت كممرضة هناك، ونتيجة أعمال الفوضى والإرهاب هناك وقت ثورات الربيع العربي خسرت شقيقها وشقيقتها بعد استشهادهما في تفجير إرهابي هناك، لتتعرف على الضابط المصري أدهم وتنشأ بينهما مشاعر، إلا أن مصير تلك المشاعر يظل مجهولًا في ظل إصرار مليحة على العودة إلى ديارها في فلسطين.

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