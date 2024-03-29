رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: تأهيل قرية الأمل بالعريش دليل على اهتمام الدولة بحقوق المواطن

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الشعب الفلسطيني يمر بمحنة ليست جديدة، وسيعود الحق الفلسطيني ولا يضيع حق وراه مطالب، مؤكدة أن فعالية مبادرة «حكاية خير» تعبر عن قوة وتضامن الشعب المصري مع الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن تأهيل قرية الأمل بالعريش يؤكد أن الدولة المصرية تعمل على أكثر من مجال ورفاهية المواطن المصري وحقوقه على قمة اهتمامات الحكومة المصرية.



وأضافت أن التأييد الدولي لإقامة دولة فلسطينية يزداد، مؤكدة على أن سلطة الاحتلال تمارس انتهاكات صارخة في فلسطين خارقة للقانون الدولي.

وأكدت أنه هناك مظاهرات في بريطانيا وإنجلترا وإسبانيا بمساندة الحق الفلسطيني، موضحة أنه هناك تحول خطير في الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية.