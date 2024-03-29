المنظمة العربية للحوار تقيم حفل سحورها السنوى ضمن صالون حنان يوسف الثقافى

نظمت المنظمة العربية للحوار والتعاون الدولي، مساء الخميس الماضي، حفل سحور لأعضاء المنظمة، احتفالًا بشهر رمضان المبارك، على هامش الصالون الثقافي الدكتورة حنان يوسف في دورته لشهر مارس والذي عُقد تحت عنوان: "دراما رمضان هل حضرت الهوية؟".

ووجهت د. حنان يوسف، أستاذ الإعلام ورئيسة المنظمة العربية للحوار التهنئة للحضور والمشاركين بمناسبة شهر رمضان الكريم، مؤكدة عن سعادتها بانتظام انعقاد السحور السنوي مع نشاط الصالون الثقافي والمنظمة حضوريًا، وكذلك وجه الحضور التهنئة إلى ا.د. مني الحديدي عضو مجلس أمناء المنظمة علي تكريم فخامة السيد رئيس الجمهورية لسيادتها في الاحتفال بيوم المرأة المصرية هذا الشهر.

وحرصت أسرة الصالون على مشاركة الحضور إلكترونيًا، من خلال نقل وقائع المناقشة، وفتح باب الحوار لأعضاء الصالون إلكترونيًا من كل البلدان العربية كعادة الصالون التي يحرص عليها بشكل متكرر.

وأعربت يوسف الرئيس التنفيذي للمنظمة عن سعادتها بالمشاركة الواسعة من قبل الأكاديمين والمتخصصين، بالإضافة إلى المشاركة اللافتة للشباب، مؤكدة أن هذا التنوع هو الذي يميز الصالون الثقافي الذي نجح في الاستمرار بتنوع أفكاره وكذلك جمهوره.

وأوضحت يوسف أن الصالون الثقافي هو أحد روافد أنشطة المنظمة العربية للحوار، معربة عن طموح المنظمة في تطوير الأنشطة خلال الفترة المقبلة.

وبدأت فعاليات الصالون بفتح باب النقاش حول رؤية المشاركون في الأعمال الدرامية خلال هذا العام، وتقييمهم لمدي حضور الهوية في الأعمال الدرامية، وقد أكد المشاركون في الصالون الذي أدارته الدكتورة حنان يوسف مؤسسة الصالون علي إيجابية تنوع المحتوي المقدم من الأعمال الدرامية في رمضان بين المحتوي السياسي والاجتماعي والكوميدي.

وكذلك تناول المشاركون أهمية دور الدراما في تعزيز الهوية المصرية وتصحيح الصورة النمطية.

وصرحت الدكتورة حنان يوسف بأنه سوف يصدر دراسة لتقييم دراما رمضان ودورها في الهوية وفي بناء الوعي من خلال دراسة تحليلية سنوية يقوم بها الباحثون بالمنظمة العربية للحوار لتقييم أعمال رمضان الدرامية من كل عام.

وأعلنت عن أن النتائج النهائية لهذه الدراسة سوف يتم نشرها لتعميم الاستفادة منها ورفعها لصناع القرار.

وأشاد المشاركون بعدد من الأعمال التي قدمتها الشركة المتحدة، وفي مقدمتها مسلسل "الحشاشين" و"عتبات البهجة"، و"بابا جه" و"كامل العدد"، و"جودر"، و"مليحة" وغيرها، وكذلك عدد آخر من الأعمال مثل "أعلى نسبة مشاهدة"، "وصلة رحم"، بوصفها ترصد أحداثا مهمة في المجتمع المصري.

ورصدت الدراسة تقديم مسلسلات كوميدية على مستوى جيد، كان الجمهور المصري يفتقدها بوصفها أحد ملامح شهر رمضان، حيث لاقت إعجاب قطاع كبير من الجمهور المصري، وكذلك ظهور الدراما الاجتماعية التي قدمت العديد من الموضوعات المتصلة بمشكلات في المجتمع المصري، وأكدت رئيسة المنظمة أنه سوف يتم تقديم الدراسة في شكلها النهائي بعد انتهاء شهر رمضان.

وشارك في فعاليات الصالون نخبة من كبار الشخصيات في مقدمتهم الاستاذة الدكتورة مني الحديدي والاستاذة الدكتورة ليلي عبدالمجيد والسفير د. يوسف الشرقاوي والمستشار ماضي توفيق الدقن والكاتبة ا. أنس الوجود رضوان والدكتورة داليا عثمان والدكتورة رنا النطار والدكتورة ريم عصام والدكتورة نهال مجدي والإعلامي ا. إسماعيل يوسف والدكتور شريف المنسي وا. نجلاء فهمي، والإعلاميتان الشابتان ا. ندي المنسي وا. نادين المنسي والإعلامي محمد عمران.

واختتمت فعاليات الصالون بفقرة غنائية من الطالبة ندى المنسي، ثم بعدها بدأت فعاليات حفل السحور الذي أقيم على نيل القاهرة بمنطقة الزمالك.

وشارك فيه نخبة مرموقة من كبار الشخصيات العامة في مصر وخارجها وكذلك مجموعة متميزة من شباب الإعلاميين، وتم فيه طرح عدد من الأفكار والافتراحات خلال المرحلة المقبلة والاستعداد لعدد من بروتوكلات التعاون، من بينها جمعية أبناء الفنانين برئاسة المستشار ماضي توفيق الدقن نجل الفنان الكبير الراحل توفيق الدقن، وكذلك تفعيل منتدي الإعلاميات المصريات والتحضير لمؤتمر دولي كبير عن الصورة الإعلامية خلال الفترة المقبلة، يعتمد على تعزيز العلاقة بين الإعلام والثقافة في مختلف المجالات من أجل تعزيز الوعي.

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