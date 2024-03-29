الجيش الأمريكى يوضح كيفية حماية قواته قبالة سواحل غزة

كشف رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة تشارلز براون، عن تعهد إسرائيل وحلفاء آخرين لحماية جنود الولايات المتحدة الذين يؤدون أعمال بناء الميناء المؤقت قبالة سواحل قطاع غزة.

وقال براون لصحفيين، إن "الإسرائيليين التزموا بالمساعدة في حماية القوات"، التي ستبني وتشغل الرصيف العائم المخصص لاستقبال المساعدات لغزة، بحسب شبكة (CNN) الأمريكية.

وأضاف أن "حماية القوات تأتي على رأس القائمة، في أي وقت تتعرض فيه قواتنا للأذى ستكون هناك القدرة على حمايتها".

ولفت براون، إلى أن "شركاء وحلفاء الولايات المتحدة الآخرين لديهم قدرات سيساهمون بها للمساعدة في حماية القوات".

يأتي ذلك، بعد أن وجه 12 عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي، خطابا إلى الرئيس حول حماية القوات الأمريكية المتجهة لسواحل غزة.