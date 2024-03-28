الخميس 28 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لعاطل سرق شركة وشرع فى قتل مالكها بالجيزة

السجن المشدد
السجن المشدد

قضت الدائرة 23 جنايات الجيزة، بالسجن المشدد 10 سنوات لعاطل، على خلفية اتهامه بسرقة شركة بشارع مراد بالجيزة، والشروع في قتل مالكها.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدني دياب مهران وعضوية المستشارين سمير صلاح الدين، وأحمد عبدالعاطي الشافعي وأمانة سر أيمن أحمد عبد اللطيف، وهاني محمد حمودة.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهم "خالد. م" سرق منقولات وأموال الشركة التابعة إلى المجني عليه "عمر فتحي"، من خلال الذهاب إلى محل عمله وإشهار سلاح أبيض في وجهه، شارعًا في مقتله، حيث أحدث إصابته بجروح في الوجه والجسد.

وأشارت التحقيقات النيابة، إلى أن المتهم حاول إجبار المجني عليه لتوقيع أوراق موجبة لدين، ولكن باءت محاولته بالفشل بسبب مقاومة المجني عليه.

الدائرة 23 جنايات الجيزة سرقة شركة شارع مراد بالجيزة الشروع في قتل المستشار مدني دياب مهران سرق منقولات وأموال الشركة

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