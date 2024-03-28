الخميس 28 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

مبروك عطية: دخلت السينما مرة واحدة وندمت.. كان فيلم لـ"محمود ياسين"

مبروك عطية
مبروك عطية

قال الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، إنه لم يتذكر أنه عاش صباه وطفولته، مؤكدا أن طفولته كانت بدون لعب، لأنهم في القرية أطلقوا على من يلعب الكرة بالـ"البايظ".

وأضاف خلال حوار ببرنامج "ع المسرح"، المذاع على قناة "الحياه"،: "أكره أن يطلق علي بايظ وعشان كدة عمري ما لعبت وأنا صغير".

وتابع: "لما التحقت بالأزهر وكان سني 10 سنين ونص وكانت تيجي حصة الألعاب عمري مالعبت مع أصحابي، ومكنتش بندم ولا بحس إني جاي على نفسي في حاجة ولم يفوتني شيئا على الإطلاق".

وواصل: "دخلت السينما مرة واحدة لفيلم الفنان محمود ياسين واسمه الساعة تدق العاشرة، وعمري ماهنساه ولكن ما أتذكره هو الندم الشديد على ماضيعناه من وقت".

وأكد أنه يرى الفن رسالة توجيه مجتمعي نحو الأفضل والخلق لرفيع والعمل الرشيد، مرددا: "أنا نشأت في بيئة تعتبر أن الفن لعب عيال".

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