14 أبريل.. أولى جلسات محاكمة مسئول الودائع بمسجد الإمام الشافعى

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 14 أبريل المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة مسئول بمخزن مسجد الإمام الشافعي بمديرية أوقاف القاهرة، فى اتهامه باختلاس 4 آلاف و527 مترًا من السجاد والموكت الخاصة بالمسجد، تقدر قيمتها بنحو 500 ألف جنيه.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم "س. م"، 62 سنة، مسئول الودائع الخاصة بمخزن مسجد الإمام الشافعي بمديرية أوقاف القاهرة".

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة أنه بصفته موظفًا عامًا وأمين الودائع الخاصة بمخزن الإمام الشافعي بمديرية أوقاف القاهرة، اختلس 4 آلاف و527 مترًا من السجاد والموكيت، والمقدرة قيمتها بمبلغ نحو نصف مليون جنيه، والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر، والتي وجدت في حيازته والمسلمة إليه بمناسبة وظيفته.