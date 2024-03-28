علي جمعة: مصر لا تتساهل في الديانة ونسير على مسار النبي

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار السابق، إن مصر لا تتساهل في الديانة بل النظر للاختيار الأنسب للإنسان فهو محور الكون، وهذا يأتي حتى تكون علاقته بربه علاقة جيدة، مؤكدًا أننا نسير على مسار النبي، ومن سن سنة حسنة فلها أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم الدين.

وأوضح جمعة خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سمع "خشخشة نعل" سيدنا بلال قبله في الجنة ولما سأله أخبره بأنه كلما توضأ صلى ركعتين فتقبلها منه الله تبارك وتعالى، رغم أنها اجتهاد من بلال وتأليفة منه.

وتعرض شركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات برنامج "مملكة الدراويش" ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.

وتستضيف الإعلامية "قصواء الخلالي" مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

كما تشهد الحلقات أيضا مشاركة لكبار المنشدين والمبتهلين والمداحين بأنشودات المدح للنبي محمد صلى الله وعليه وسلم، بجانب وثائقيات لمساجد آل البيت في مصر وتاريخها ومعالمها، وأشهر الأضرحة والمقامات.