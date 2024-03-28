قبل مواجهة دور الثمانية بدورى الأبطال.. الأهلى لا يفوز على سيمبا فى تنزانيا

لم يسبق أن تواجه الناديان الأهلي وسيمبا التنزاني في الأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال إفريقيا من قبل، ومن ثم المواجهة التي سوف تجمعهما في ذهاب دور الثمانية غدًا في تمام الساعة الثامنة مساء على الملعب الوطني مكابا في مدينة دار السلام، هي الأولى بينهما في الأدوار الإقصائية.

مواجهات الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا

التقي الأهلي وسيمبا في السابق في دوري أبطال إفريقيا لكن في دور المجموعات 4 مباريات، واللافت أن كل ناد نجح في تحقيق الانتصار على ملعبه في مباراتين.

والمباراتان اللتان خسرهما الأهلى أمام سيمبا كانتا على الملعب الوطني مكابا وبنفس النتيجة هدف نظيف في نسختي 2019 و2021.

كأس إفريقيا للأندية أبطال الكئوس

بعيدًا عن دوري أبطال إفريقيا، تقابل الأهلي مع سيمبا في الأدوار الإقصائية سابقًا في بطولتين إفريقيتين أخريين مختلفتين، وهما كأس إفريقيا للأندية أبطال الكئوس نسخة 1985، وتواجها في دور الـ16، وتمكن الأهلي من تخطي سيمبا إذ بعد أن انهزم بنتيجة 1 – 2 في مباراة الذهاب فاز بنتيجة هدفين دون رد في مباراة الإياب.

والرائع جدًا أن الأهلي بعدها استطاع أن يتوج باللقب.

الدوري الإفريقي

التقى الفريقان في دور الثمانية من بطولة الدوري الإفريقي، وتعادلا في لقاءي الذهاب والعودة بنتيجتي هدفين لمثلهما، وهدف لكل منهما على الترتيب، لينجح الأهلي في التأهل إلى دور قبل النهائي بصعوبة شديدة لكن هذه المرة توقفت مسيرة الأهلي عند هذا الدور.

الأهلي لا يفوز على سيمبا

حل الأهلي ضيفًا على سيمبا في 4 مباريات، ولم يتذوق طعم الفوز في أي مباراة إذ انهزم في 3 مباريات، وتعادل في مباراة يتيمة.

وهذا لا يمثل فألًا حسنًا لجماهير الأهلي، ويسبب لها كثيرًا من القلق، خاصة وأن ناديها عادة ما يخسر أمام سيمبا على ملعب سيمبا لكن بالرغم من ذلك تتشبث بالأمل، وتطمح هذه المرة في أن يتغير حظ ناديها في تنزانيا، ويعود من الملعب الوطني مكابا بانتصار ثمين يكون الأول من نوعه.

كيف صعد الأهلي إلى دور الثمانية؟

على الجانب الآخر، صعد الأهلي إلى دور ربع النهائي بعد أن تصدر مجموعته الرابعة دون أن يتلقى أي هزيمة برصيد 12 نقطة جمعها من 3 انتصارات منها انتصاران على نادي ميدياما الغاني، وانتصار وحيد على نادي يانج أفريكانز التنزاني، و3 تعادلات بواقع تعادلين سلبيين مع نادي شباب بلوزداد الجزائري، وتعادل إيجابي مع يانج أفريكانز.

سيمبا والعبور إلى دور الثمانية

في حين عبر سيمبا إلى دور الثمانية بصفته وصيف المجموعة الثانية بـ9 نقاط حصدها من فوزين على ناديي الوداد الرياضي المغربي، وجوانينج جالاكسي البوتسواني، و3 تعادلات منها تعادلان دون أهداف مع جوانينج جالاكسي، ونادي أسيك ميموزا من ساحل العاج، وتعادل بنتيجة إيجابية مع أسيك ميموزا بينما لم يتكبد سوى خسارة واحدة أمام الوداد.

اعتقد كثيرون أن قرعة دور ربع النهائي في دوري أبطال إفريقيا خدمت الأهلي كثيرًا بمواجهة سيمبا الذي يعد في نظرهم أضعف الأندية الثمانية، وهذا تصور خطأ لأن سيمبا بالفعل فريق جيد، وإلا لم تأهل إلى دور الثمانية في مجموعة لم تكن سهلة؟ كما أن نتائج الأهلي معه في تنزانيا لا تبشر بالخير.