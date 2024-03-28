الخميس 28 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

أبو الدهب يصل لمحسن بعد النصب عليه فى 150 ألف جنيه.. أحداث الحلقة 17 من "حق عرب"

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

شهدت أحداث الحلقة 17 من مسلسل “حق عرب”، وصول رباح أبو الدهب لمكان اختفاء محسن صديق عرب السويركي بعد النصب عليه في 150 ألف جنيه، حيث اصطحب 3 من البلطجية وأمرهم بالتفتيش في الشقة لإيجاد أمواله التي نصب عليه محسن فيها.

مسلسل حق عرب

واعتدى رباح أبو الدهب على محسن بالضرب المبرح حتى فقد الوعي، وقام صديقه سيحا بنقله للمستشفى لتلقي العلاج، ثم زاره عرب السويركي ووعده بالأخذ بثأره من رباح أبو الدهب.   

مسلسل حق عرب

مسلسل "حق عرب" الحلقة 17

وانطلقت منذ قليل، الحلقة 17 من مسلسل حق عرب، ببطولة أحمد العوضي، على قناة أون.

وشهدت الحلقة 16 من المسلسل عرض عبد ربه (رياض الخولي) لحنان الغرباوي أثناء حبسها بتهمة الدعارة، بأن يتزوجها مقابل أن تخرج من هذه القضية، واستقبلت حنان الغرباوي العرض بصدمة شديدة، نظرا لأنها كانت تعتبره في مقام والدها ولم تظن أنه سيطلب منها هذا الطلب.

كما شهدت إرسال بلطجية لإحضار عرب السويركي لمازن، وبالفعل حدثت مشاجرة بين عرب وهؤلاء، وتم إطلاق النار عليه واصيب بطلقة في ذراعه، ولكن حضرت الشرطة إلى المكان ففروا هربا د، وقام السويركي بالهرب أيضا.

ولجأ إلى "منير مكرم" لاسعافه بعيدا عن المستشفي حتى لا يتم تحرير محضر، وتحمل الآلام إزالة الرصاصة من ذراعه بدون بنج.

مسلسل حق عرب تفاصيل الحلقة 16

وشهدت أحداث الحلقة 16 من مسلسل حق عرب، غدر صديقه حنان الغرباوي (منى) بها والشهادة ضدها أمام النيابة والتأكيد على أن حنان تعمل في أعمال المنافية للآداب، وأعمال الدعارة منذ زمن، وبهذا اثبتت التهمة عليها أكثر، ونكرت أمام النيابة بأنها قد تكون قد ذهبت معها كيفما فعلت في الحقيقة، وهذا بالاتفاق مع رباح ابو الدهب، وعلي شقيق السويركي.

مسلسل حق عرب

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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