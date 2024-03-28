رياض الخولى يبرئ حنان ويعلن للمنطقة أنها شريفة.. أحداث الحلقة 17 من "حق عرب"

“بنات المغربلين زي الجنيه الدهب”.. بهذه الكلمات بدأ المعلم عبد ربه والذي يجسده الفنان رياض الخولي، حديثه لكل أهالي المنطقة، في أحداث الحلقة 17 من مسلسل “حق عرب”، وذلك بعدما أخلت النيابة سبيل حنان الغرباوي وأثبت الطب الشرعي عذريتها.

مسلسل حق عرب

وأضاف عبد ربه: “النيابة برئتها، بنتكم صاغ سليم وشريفة، وبنات المغربلين سمعتهم زي الجنيه الدهب”.

مسلسل "حق عرب" الحلقة 17

وانطلقت منذ قليل، الحلقة 17 من مسلسل حق عرب، ببطولة أحمد العوضي، على قناة أون دراما.

وشهدت الحلقة 16 من المسلسل عرض عبد ربه (رياض الخولي) لحنان الغرباوي أثناء حبسها بتهمة الدعارة، بأن يتزوجها مقابل أن تخرج من هذه القضية، واستقبلت حنان الغرباوي العرض بصدمة شديدة، نظرا لأنها كانت تعتبره في مقام والدها ولم تظن أنه سيطلب منها هذا الطلب.

مسلسل حق عرب

كما شهدت إرسال بلطجية لإحضار عرب السويركي لمازن، وبالفعل حدثت مشاجرة بين عرب وهؤلاء، وتم إطلاق النار عليه واصيب بطلقة في ذراعه، ولكن حضرت الشرطة إلى المكان ففروا هربا، وقام السويركي بالهرب أيضا.

ولجأ إلى "منير مكرم" لإسعافه بعيدا عن المستشفي حتى لا يتم تحرير محضر، وتحمل الآلام إزالة الرصاصة من ذراعه بدون بنج.

مسلسل حق عرب تفاصيل الحلقة 16

وشهدت أحداث الحلقة 16 من مسلسل حق عرب، غدر صديقة حنان الغرباوي (منى) بها والشهادة ضدها أمام النيابة والتأكيد على أن حنان تعمل في أعمال المنافية للآداب، وأعمال الدعارة منذ زمن، وبهذا أثبتت التهمة عليها أكثر، ونكرت أمام النيابة بأنها قد تكون قد ذهبت معها كيفما فعلت في الحقيقة، وهذا بالاتفاق مع رباح أبو الدهب، وعلي شقيق السويركي.

مسلسل حق عرب

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.