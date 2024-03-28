الخميس 28 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مصرع 13 شخصا على الأقل فى انهيار منجم للذهب فى ليبيريا

انهيار منجم للذهب
انهيار منجم للذهب فى ليبيريا

أفاد مسئول فى الوكالة الحكومية لإدارة الكوارث فى ليبيريا، بأن 13 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وفقد آخرون فى انهيار منجم للذهب فى وسط البلاد، بحسب "روسيا اليوم".

وقال أرشيفيجو دو المتحدث باسم الوكالة الوطنية إنه تم العثور على 13 جثة وأربعة ناجين، علما أن نحو 25 عاملا علقوا فى حفرة عندما انهار المنجم.

وأضاف أن الناجين تلقوا العلاج وما زالت عمليات البحث جارية للعثور على الضحايا الآخرين.

وتتعرض مواقع التنقيب عن الذهب لانهيارات أرضية مميتة فهذا النشاط خطر وتجد السلطات صعوبة فى السيطرة على عملية الاستثمار فى المعدن الثمين.

وتواجه ليبيريا وهى واحدة من أفقر البلدان فى العالم، منذ زمن أنشطة غير قانونية للبحث عن الذهب أو الماس، وهى لا تملك وسائل تقنية للقيام بذلك.

وفى العام 2020، قتل نحو 50 شخصا فى انهيار منجم فى شمال غرب البلاد.

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