الخميس 28 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الاحتلال الإسرائيلى: حرب غزة ستنسخ فى لبنان إذا صعد حزب الله مستوى التوترات

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

حذّر آفي هيمان، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، ميليشيا حزب الله من أن بلاده "ستنسخ حرب غزة في لبنان" إذا صعّد "الحزب" مستوى التوترات.

وقال هيمان: "لقد أوضحنا لحزب الله أنهم إذا رفعوا مستوى التوترات، فسنقوم بنسخ حرب غزة في لبنان".

تأتي تصريحات هيمان في أعقاب مقتل إسرائيلي في مدينة كريات شمونة شمالي إسرائيل، الأربعاء، إثر إصابة المصنع الذي يعمل فيه بقصف صاروخي أطلق من جنوب لبنان، بحسب خدمة الإسعاف الإسرائيلية.

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