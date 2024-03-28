الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

إسلام عفيفى: القاهرة تتعامل باتزان شديد وحكمة فى الملف الفلسطينى

الكاتب الصحفي إسلام
الكاتب الصحفي إسلام عفيفي

قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، إن القاهرة تتعامل باتزان شديد وحكمة في الملف الفلسطيني وفي الصراع الدائر، مشيرًا إلى أن مصر كثفت اتصالاتها على مدار 5 أشهر بقادة العالم لإيجاد حل.

وأضاف "عفيفي" خلال حواره لبرنامج "حديث الأخبار" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن رئيس وزراء إسبانيا عندما التقى الرئيس السيسي في القاهرة خرج بعدها يتحدث عن الاعتراف بدولة فلسطينية من جانب واحد.

وتابع: "هنا تأثير القاهرة وقدرتها وقوتها الدبلوماسية خاصة الدبلوماسية الرئاسية، مصر سخرت قدراتها بالكامل خلال الأشهر الماضية لدعم القضية، والوقوف على سردية تم التوافق عليها عربيًا مع شركاء إقليميين".

وأكد أن مصر بما لها من مصداقية تسعى لتحرير الرهائن من الجانبين، ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وفتح معبر رفح بشكل دائم ورفض فكرة تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية، مشيرًا إلى أن السردية المصرية هي المعتمدة الآن في العالم كله.

إسلام عفيفي القاهرة مصر الملف الفلسطيني القضية الفلسطينية غزة

مواد متعلقة

قيادى فى فتح يعلن موقف إسرائيل من إعادة إعمار غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. إيقاف ضابط شرطة عن العمل لتعديه على سائق "توك توك" بالجيزة

عاجل.. "القاهرة الإخبارية": لا تعزيزات عسكرية إسرائيلية باتجاه رفح الفلسطينية

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

مسلسل حق عرب الحلقة 17.. "السويركي" يثأر لصديقه "محسن" وينتقم من "رباح"

محتاجين تفسير.. أحمد موسى عن كثرة الحرائق: عايزين نفهم هل ده طبيعى؟

بالتفصيل.. خطوات "التموين" لمتابعة خفض أسعار السلع 30%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ماذا تفعل غرفة التجارة؟

محمد سميح

ياسر جلال.. النجومية قرار

محمد العسيري

السر فى المطرية

ماجد حبته

موازنة الحكومة العامة

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (2)

جمال-أسعد

الاختراق اليهودى للكنيسة

كريم السقا

نحو تنمية صناعية لا مركزية

محمد الراعي

أخطاء منتخب حسام.. ومكاسب التجربة الكرواتية

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

رويترز: أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات على جهة تمويل مرتبطة بحماس

إسرائيل دمرت غزة وهُزمت أمام حماس.. الاحتلال يفشل فى تدمير الحركة

الخارجية الفلسطينية: إطالة نتنياهو أمد الحرب هروب من استحقاقات حل الصراع