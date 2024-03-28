إسلام عفيفى: القاهرة تتعامل باتزان شديد وحكمة فى الملف الفلسطينى

قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، إن القاهرة تتعامل باتزان شديد وحكمة في الملف الفلسطيني وفي الصراع الدائر، مشيرًا إلى أن مصر كثفت اتصالاتها على مدار 5 أشهر بقادة العالم لإيجاد حل.

وأضاف "عفيفي" خلال حواره لبرنامج "حديث الأخبار" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن رئيس وزراء إسبانيا عندما التقى الرئيس السيسي في القاهرة خرج بعدها يتحدث عن الاعتراف بدولة فلسطينية من جانب واحد.

وتابع: "هنا تأثير القاهرة وقدرتها وقوتها الدبلوماسية خاصة الدبلوماسية الرئاسية، مصر سخرت قدراتها بالكامل خلال الأشهر الماضية لدعم القضية، والوقوف على سردية تم التوافق عليها عربيًا مع شركاء إقليميين".

وأكد أن مصر بما لها من مصداقية تسعى لتحرير الرهائن من الجانبين، ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وفتح معبر رفح بشكل دائم ورفض فكرة تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية، مشيرًا إلى أن السردية المصرية هي المعتمدة الآن في العالم كله.