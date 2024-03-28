الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

حادث جسر فرانسيس يلهم المهندسين لإعادة تقييم البنية التحتية الأمريكية

حادث جسر فرانسيس
حادث جسر فرانسيس

أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية، الأربعاء، بأنه عندما اصطدمت سفينة حاويات بجسر فرانسيس سكوت كي في بالتيمور يوم الثلاثاء، أدى ذلك إلى الانهيار الكارثي الذي أدى إلى مقتل ستة أشخاص وتدمير إحدى وصلات البنية التحتية الرئيسية في المنطقة.

وأشارت إلى أنها  لم تكن المرة الأولى التي يحدث فيها هذا النوع من التأثير، فقبل أربعة عقود، اصطدمت سفينة حاويات أخرى فقدت قوتها أيضًا بالجسر نفسه، وظل الجسر صامدًا بقوة.

ويعد الاختلاف الجذري في النتائج بين الحادثين مثالاً على المخاطر الناجمة عن الزيادة الهائلة في حجم سفن الشحن في العقود الفاصلة، كما أنه يثير تساؤلات حول ما إذا كانت التغييرات في تصميم الجسر كان من الممكن أن تمنع الانهيار المميت.

مئات الجسور فوق الممرات المائية الأمريكية 

txt

بعد الانهيار المروع.. تكلفة إعادة بناء جسر بالتيمور

وتظهر مراجعة CNN للسجلات العامة والمقابلات مع حوالي عشرة من خبراء الجسور والشحن أن مئات الجسور فوق الممرات المائية الأمريكية تم بناؤها منذ عقود عندما كانت سفن الحاويات جزءًا صغيرًا من الحجم والوزن الذي هي عليه اليوم. 

كما أنه لم تكن جسور العصر الذي تم فيه بناء Key Bridge مصممة للحماية من الاصطدامات بسفن كبيرة مثل دالي، السفينة التي تسببت في كارثة بالتيمور.

وقال بعض الخبراء إن كارثة هذا الأسبوع يجب أن تلهم المهندسين لإعادة تقييم ما إذا كانت البنية التحتية القديمة في أمريكا قادرة على تحمل تأثيرات السفن العملاقة التي تعبر ممراتنا المائية اليوم.

وقال ريك جيديس، الأستاذ ومدير برنامج سياسة البنية التحتية بجامعة كورنيل: "إنها بالتأكيد دعوة للاستيقاظ". "الأشخاص الذين كانوا يبنون جسر فرانسيس سكوت كي لم يفكروا أبدًا في سفن بهذا الحجم. لم يكن خطأهم، بل لم يكن لديهم كرة بلورية”.

جسر أمريكا التيمور اخر تظوت حادث

الأكثر قراءة

عاجل.. إيقاف ضابط شرطة عن العمل لتعديه على سائق "توك توك" بالجيزة

عاجل.. "القاهرة الإخبارية": قصف عنيف وممنهج للمنازل ومخيمات الإيواء فى غزة

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مخيم قلنديا وكفر عقب

عاجل.. "القاهرة الإخبارية": لا تعزيزات عسكرية إسرائيلية باتجاه رفح الفلسطينية

بعد إحالته للمحاكمة.. تطور عاجل فى أزمة حسين الشحات ولاعب بيراميدز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ماذا تفعل غرفة التجارة؟

محمد سميح

ياسر جلال.. النجومية قرار

محمد العسيري

السر فى المطرية

ماجد حبته

موازنة الحكومة العامة

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (2)

جمال-أسعد

الاختراق اليهودى للكنيسة

كريم السقا

نحو تنمية صناعية لا مركزية

محمد الراعي

أخطاء منتخب حسام.. ومكاسب التجربة الكرواتية

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

رويترز: أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات على جهة تمويل مرتبطة بحماس

إسرائيل دمرت غزة وهُزمت أمام حماس.. الاحتلال يفشل فى تدمير الحركة

الخارجية الفلسطينية: إطالة نتنياهو أمد الحرب هروب من استحقاقات حل الصراع