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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

بعد الانهيار المروع.. تكلفة إعادة بناء جسر بالتيمور

جسر بالتيمور
جسر بالتيمور

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة بالتيمور في أقرب وقت ممكن، وقال إنه يريد أن تدفع الحكومة الاتحادية تكاليف إعادة بناء جسر "فرنسيس سكوت كي" الذي انهار في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء بعدما اصطدمت سفينة شحن ضخمة به.

 

وانتشل أفراد الإنقاذ اثنين من الناجين، لا يزال أحدهما في المستشفى، ويواصلون عمليات البحث عن مزيد من الضحايا في نهر باتابسكو بعد انهيار جسر فرنسيس سكوت كي البالغ طوله 2.57 كيلومتر في المياه.

 

وكانت أبلغت السفينة عن مشكلة في الطاقة قبل الاصطدام، مما مكن المسؤولين من إيقاف حركة المرور على الجسر قبل الانهيار، وقال حاكم ولاية ماريلاند ويس مور في مؤتمر صحفي "هم (المسؤولون) أبطال بعد أن استطاعوا منع السيارات من الصعود على الجسر".


ووفق مور الجسر كان متوافقا مع تعليمات البرمجة الخاصة به ولم تظهر في هيكله أي مشكلة معروفة.

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