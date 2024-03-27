"الحشاشين" الحلقة 17.. شجاعة ريحانة تحرج قائد الحشاشين والعقاب كان صدمة

مسلسلات رمضان 2024..

يرتكب حسن الصباح خلال أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 17 لـ كريم عبدالعزيز جريمة جديدة بحق مجموعة من النساء، من بنات وزوجات الرعاة، بعد اكتشافه وقوع الرسائل المشفرة التي خطط لأرسلها للقلاع المجاورة لطلب المدد العون، فى أيديهن، وتخوفه من إرسالها إلى جيش سلطان السلاجقة.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 17

يصل حسن الصباح إلى حيث تتواجد الفتيات اللاتى تم اقتيادهن إلى قلعة ألموت ومن بينهن "ريحانة"، فتاة كانت من بين صفوف جنود قلعة آلموت قبل انقلابها علي حسن الصباح وأتباعه ودعوته إثر مقتل شقيقها.

مسلسل الحشاشين

وخلال أحداث الحلقة 17 من مسلسل الحشاشين، تقف “ريحانة” وقد بدا عليها آثار التعذيب المبرح فى مواجهة حسن الصباح، بشجاعة منقطعة النظير وهى تنتظر حكم القتل، يسألها الصباح: من انتى وكيف عرفتى تفسير الألغاز فى الرسائل..لا أحد يعرف هذا إلا قلة قليلة فى القلعة؟ لتجيبه: انا بنت من بنات الرعاة، اتعلمت من أخى اللى بعته لجهنم بإيدك، أنا واللي معايا ولا بنعاون السلطان ولا بنعاونك، انتو الاتنين فى الظلم واحد.. انت بعت اخويا واللي معاه لجهنم والسلطان بيبعت جنوده للموت عشان يثبت انه انتصر عليه، الدم يولد دم بس مش دم سيدنا ولا السلطان، دم رعاه.

مسلسل الحشاشين

يواجه الصباح هجوم الفتاة بتحدى وغرور: يعز عليا موت فتاة زيك، بشجاعتك وعلمك، اخوكى كان ابنى وحبيبي، وداخل القلعة وخارجها يعرفوا ان حسن الصباح ممكن يقتل ابنه من أجل الدعوة والحق، لتقاطعه "ريحانة: من أجل حسن الصباح، أيها الحق كم من الجرائم ترتكب باسمك، تنتهى المواجهة بحكم قاسي ضد الفتيات اصدره الصباح لحراسه: ارموا الفتيات من فوق سطح القلعة

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 18

وتعرض الحلقة 18 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواقيت متتابعة بداية من الساعة 9:45 مساءً ويعاد في الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرش الحلقة الثامنة عشر

تذاع حلقات مسلسل الحشاشين حصريًا على dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءً، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 18 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كافة الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

تدور قصة مسلسل الحشاشين حول تاريخ واحدة من أخطر جماعات الإسلام السياسي قادها أخطر الشخصيات التاريخية وأكثرها إثارة للجدل على مدار التاريخ الإسلامى، وهو حسن الصباح، والتى ارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادى عشر.