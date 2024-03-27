السيطرة على حريق نشب داخل إحدى شركات الغاز بالقاهرة الجديدة

تمكنت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق شب بإحدى شركات الغاز بالقاهرة الجديدة.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، قد تلقت بلاغا بنشوب حريق بإحدى شركات الغاز بالقاهرة الجديدة، وتم على الفور الدفع بأربع سيارات إطفاء للتعامل مع البلاغ.

وقام رجال الإطفاء فور وصولهم بفصل الكهرباء والغاز عن المنطقة، وتمكنوا من السيطرة على النيران وإخمادها، قبل أن يبدأوا في إجراء عمليات التبريد لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى.

وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص، فيما أتى الحريق على محتويات عدد من المكاتب الإدارية.. وتم إخطار خبراء المعمل الجنائي لرفع آثار الحريق والوقوف على أسبابه.