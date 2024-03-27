الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

علي جمعة يؤكد لـ"مملكة الدراويش" خلو مساجد آل البيت من مظاهر الشرك

علي جمعة
علي جمعة

نفى الدكتور علي جمعة، المفتي السابق للديار المصرية، نفى وجود أي شكل من أشكال الشرك بمسجد سيدنا الحسين ومساجد آل البيت، مشيرًا إلى أن الزيارات لهذه المساجد تتم وفقًا للمعتقدات الصحيحة ولا تشمل أي سجود للقبور.

وأضاف جمعة، خلال الحلقة الثانية من برنامج "مملكة الدراويش"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الأقاويل التي تشير إلى خلاف ذلك لا أساس لها من الصحة وتعد مجرد إثارة للجدل بدون دليل.

برنامج مملكة الدراويش

ويهدف برنامج "مملكة الدراويش"، الذي تقدمه شركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان، إلى إلقاء الضوء على الفكر الإسلامي المعتدل والصوفية الروحانية في مصر، وتاريخها الطويل في مواجهة التطرف.

ويستضيف البرنامج على مدار حلقاته اليومية حتى نهاية رمضان، نخبة من علماء وقادة الفكر الإسلامي من جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركات فنية تشمل أناشيد ومدائح نبوية، وعرض وثائقيات عن مساجد آل البيت وأضرحتها المشهورة في مصر.

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