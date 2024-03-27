الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الخارجية الأمريكية: واشنطن قادرة على مواصلة التفاوض لإطلاق سراح المحتجزين

غزة
غزة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، أنها لا نعتقد أن المحادثات بشأن المحتجزين انتهت، حسبما افادت وسائل اعلام محلية. 

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها، إن عملية عسكرية محدودة في رفح يمكنها القضاء على قادة حماس المتبقين.  

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر اليوم الأربعاء، إن واشنطن تعتقد أنها قادرة على مواصلة السعي لإطلاق سراح الرهائن.

آخر تطورات الاوضاع في غزة 

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مؤسسة "جالوب": الرأى العام الأمريكى يتراجع عن دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية على غزة

وتعرض جنوب قطاع غزة لقصف إسرائيلي مكثف خلال الليل، على الرغم من الضغوط الدولية من أجل وقف فوري لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية حيث تلوح المجاعة في الأفق.

الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن المحتجزين المحادثات غزة الرهائن

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