الخارجية الأمريكية: واشنطن قادرة على مواصلة التفاوض لإطلاق سراح المحتجزين

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، أنها لا نعتقد أن المحادثات بشأن المحتجزين انتهت، حسبما افادت وسائل اعلام محلية.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها، إن عملية عسكرية محدودة في رفح يمكنها القضاء على قادة حماس المتبقين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر اليوم الأربعاء، إن واشنطن تعتقد أنها قادرة على مواصلة السعي لإطلاق سراح الرهائن.

آخر تطورات الاوضاع في غزة

وتعرض جنوب قطاع غزة لقصف إسرائيلي مكثف خلال الليل، على الرغم من الضغوط الدولية من أجل وقف فوري لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية حيث تلوح المجاعة في الأفق.