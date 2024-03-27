الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط سيدة وزوجها لممارسة أعمال منافية للآداب عبر مواقع التواصل الاجتماعى

ضبط سيدة
ضبط سيدة

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع زوجته بالترويج 

لـممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر مواقع التواصل الاجتماعى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال مكافحة جرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل) بنشر صور ومنشورات عبر أحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يبدى خلالها استعداده وزوجته (بدون عمل) ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية، وبحوزتهما (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين احتواؤهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى")، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما فى الأعمال المنافية للآداب على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية زوجته الترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب مواقع التواصل الاجتماعي وزارة الداخلية

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