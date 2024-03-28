الخميس 28 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2024 و ترتيب أفضل 10 منتخبات عالميا

فيفا
فيفا

تنتظر المنتخبات التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن شهر مارس بعد فترة التوقف الدولي التي تنتهي خلال أيام.

 

وسيصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 4 أبريل المقبل، التصنيف الجديد الخاص بالمنتخبات الوطنية، وفقا للنتائج التي تحققت مؤخرا.

 

وبالاستعانة بالمقاييس التي يعتمدها الفيفا، قامت بعض مواقع الإحصاء بنشر التصنيف الجديد للمنتخبات، بحسب النتائج في توقف مارس.

 

وينتظر المنتخب الوطني تصنيفه الجديد بعد المشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر الذي فاز فيه في لقاء وخسر النهائي أمام كرواتيا.

 

وكان منتخب مصر في المركز الـ 36 عالميًا قبل التوقف الدولي الحالي ومن الممكن يهبط مركزين في التصنيف الجديد بعد الخسارة من كرواتيا.

 

وقد ينال منتخب المغرب نصيب الأسد للمنتخبات العربية بعدما فاز في اللقاءين الوديتين بالتوقف الدولي.

منتخب مصر يتراجع للمركز 36 في تصنيف فيفا الشهري

وشهد تصنيف "فيفا" الشهري، تراجع منتخب مصر الأول لكرة القدم من المركز 33 إلى المركز 36 في التصنيف العالمي للمنتخبات.

وكان منتخب مصر قد ودّع منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا من دور الـ16، بعد الهزيمة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

وعلى مستوى قارة إفريقيا، تقدم منتخب مصر الأول إلى المركز الرابع إفريقيًا، خلف منتخبات المغرب والسنغال ونيجيريا على الترتيب.

في حين واصل منتخب المغرب تصدر قائمة المنتخبات الإفريقية في التصنيف، والتواجد في المركز الـ12 عالميًا.

ترتيب أفضل 10 منتخبات عالميا في تصنيف فيفا الماضي

1- منتخب الأرجنتين

2- منتخب فرنسا

3- منتخب إنجلترا

4- منتخب بلجكيا

5- منتخب البرازيل

6- منتخب هولندا

7- منتخب البرتغال

8- منتخب إسبانيا

9- منتخب إيطاليا 

10- منتخب كرواتيا

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منتخب الأرجنتين يحافظ على صدارة تصنيف المنتخبات

وعلى صعيد المنتخبات عالميا، فإنه لم يشهد أي تغييرات، حيث يواصل منتخب الأرجنتين تصدره للترتيب العالمي، متفوقًا على منتخب فرنسا صاحب المركز الثاني في التصنيف، يليه منتخب إنجلترا ثالثًا، ثم بلجيكا رابعًا، وتراجع منتخب البرازيل للمركز الخامس.

ولم يكن هناك تغير كبير في أفضل 10 منتخبات عالمية في التصنيف؛ نظرًا لأنهم لم يخوضوا أي مباراة خلال شهر يناير الماضي.

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