الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

أحمد موسى: فيفا اعتمد بطولة كأس مصر وستقام كل عامين (فيديو)

كأس مصر
كأس مصر

في أجواء احتفالية غير مسبوقة، امتلأت مدرجات استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بحشود جماهيرية ضخمة تجاوزت التوقعات، حيث توافد نحو 90 ألف مشجع لمتابعة المباراة الودية بين منتخبي مصر وكرواتيا.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، على روعة الحضور الجماهيري الذي شهده الاستاد، مشيرًا إلى أن الجماهير المصرية أثبتت ولاءها وحماسها بتلبية الدعوة للحضور بأعداد غفيرة.

وأضاف موسى أن الاستاد الجديد، الذي يعتبر تحفة معمارية وثاني أكبر استاد من حيث السعة في القارة الإفريقية، قد شهد توافد الجماهير منذ الظهيرة، حيث احتفلوا وتناولوا الإفطار في مشهد يشبه احتفالات كأس العالم، مما يعكس الإنجاز الكبير الذي حققته مصر في مجال المنشآت الرياضية.

وتطرق موسى إلى الأجواء الاحتفالية التي زينت الاستاد، معتبرًا إياه درة الملاعب في المنطقة نظرًا للإخراج الرائع والتصوير المميز الذي أبرز جمال الاستاد والأجواء الاحتفالية، وأشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد اعتمد بطولة كأس مصر التي ستقام كل عامين في هذا الصرح الرياضي العظيم.

واختتم موسى تصريحاته بالتأكيد على استعداد مصر لاستضافة وتنظيم أي حدث رياضي عالمي، مشيدًا بالمستوى العالمي الذي قدمه النجم الكرواتي لوكا مودريتش، الذي قاد منتخب بلاده في هذه المباراة الودية.

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