الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

على جمعة يؤكد: الكرامات معترف بها فى تقاليد أهل السنة (فيديو)

علي جمعة
علي جمعة

أوضح الدكتور علي جمعة، المفتي السابق للديار المصرية، أن التصوف يتجاوز مجرد خوارق العادات، مؤكدًا أن الانشغال بها يعد نقصًا في الفهم الصوفي. 

وأشار جمعة في حديثه خلال الحلقة الثانية من برنامج "مملكة الدراويش"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، عبر قناة الحياة، إلى أن الكرامات لها جذور راسخة في تاريخ أهل السنة والجماعة، بدءًا من عصر الصحابة وصولًا إلى العصر الحالي.

وأضاف جمعة أن الصوفية تعتمد على مبدأ "من التفت لم يصل"، مشددًا على أن الإشراقات والرؤى تستحق الامتنان والشكر، لكنها لا تشكل جزءًا من المنهج الصوفي الأساسي.

برنامج مملكة الدراويش

من جانبها، تقدم شركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ابتداءً من اليوم السادس عشر من شهر رمضان، بث حلقات برنامج "مملكة الدراويش"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، وتشغل منصب رئيسة التحرير له، ويُعرض البرنامج يوميًا في تمام الساعة الثالثة والربع عصرًا على قناة الحياة، وفي الساعة السادسة والربع مساءً على القناة الأولى المصرية، بالإضافة إلى منصة وتطبيق "watch it".

يهدف البرنامج إلى إلقاء الضوء على الفكر الإسلامي المعتدل والصوفية الروحانية في مصر، وتتبع تطورها عبر الزمن، وتعزيز الاعتدال الديني التاريخي في مواجهة التطرف والهجمات على الوسطية من قبل التيارات الإرهابية الفكرية.

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