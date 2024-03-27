الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للعاملين بشركة مياه الشرب

النائب أحمد مهني
النائب أحمد مهني

أعلن النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة موجه إلى وزيري الإسكان، والمالية، والدكتور ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

txt

"الحرية المصرى": على إسرائيل الامتثال لقرار وقف إطلاق النار فى غزة

txt

"الحرية المصرى": المرأة المصرية حصلت على العديد من الحقوق فى عهد السيسى

وأوضح مهني في تصريحات صحفية له، أن عدم تطبيق الحد الأدنى يعد مخالفة لقـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 631 لسنـة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، مضيفا أنه كان وجه رئيس الجمهورية بعدة قرارات لضمان الحماية الاجتماعية للمواطنين جراء الأزمة الاقتصادية الراهنة والتي تأثرت بها مصر.

وطالب مهني،  القطاع الخاص بسرعة تنفيذ قرار رئيس الوزراء من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

النائب أحمد مهني الحرية المصري مجلس النواب طلب إحاطة الصرف الصحي

الأكثر قراءة

رئيس المنظومة الإعلامية للزمالك: شيكابالا ليس أسطورة النادي

كشف تفاصيل جديدة حول انفجار 3 محطات للصرف الصحى بالقليوبية

 المشدد 5 سنوات لمدير مبيعات ابتز ربة منزل فى الجيزة

"الطريق المشبوه".. كشف خطة الاحتلال للسيطرة على ميناء إيصال المساعدات لـ غزة

انهيار للعلاقات ودفاع عن حماس وطريق مسدود للهدنة.. كواليس الخلاف الأمريكى الإسرائيلى

أول تعليق من "حماس" على اغتيال مروان عيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (2)

جمال-أسعد

الاختراق اليهودى للكنيسة

كريم السقا

نحو تنمية صناعية لا مركزية

محمد الراعي

أخطاء منتخب حسام.. ومكاسب التجربة الكرواتية

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل دمرت غزة وهُزمت أمام حماس.. الاحتلال يفشل فى تدمير الحركة

الخارجية الفلسطينية: إطالة نتنياهو أمد الحرب هروب من استحقاقات حل الصراع

"الطريق المشبوه".. كشف خطة الاحتلال للسيطرة على ميناء إيصال المساعدات لـ غزة