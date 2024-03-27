الأربعاء 27 مارس 2024
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حوادث

تفاصيل مقتل فتاة وإصابة والدتها وشقيقها على يد عمها بقنا

طلق
طلق

لقيت فتاة مصرعها وأصيب شقيقها ووالدتها بطلقات نارية، على يد عمها إثر إطلاقه النيران عليهم بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بقرية أبوحزام التابعة لمركز نجع حمادي بمحافظة قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ من النجدة بمصرع فتاة وإصابة 2 آخرين بطلقات نارية بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية في قرية أبوحزام.

وانتقلت قوة أمنية بإشراف اللواء أحمد بديوى مدير المباحث الجنائية إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص مصرع فتاة 17 سنة وإصابة شقيقها «حماده.أ» ووالدته بطلقات نارية وحالتهم غير مستقرة على يد عمهما بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية داخل قرية أبوحزام مركز نجع حمادي.

وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام لتلقي العلاج اللازمة وتحرر محضر بالواقعة.

قطعة ارض زراعية إطلاقه النيران محافظة قنا قرية أبوحزام

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