الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض على شاب طعن صديقه بسكين فى المنيا

طعن
طعن

لقى مواطن مصرعه على يد صديقه، طعنًا بسلاح أبيض (سكين)، في إحدى قرى مركز المنيا، بسبب خلافات قديمة على شاحن هاتف محمول.

البداية بتلقي اللواء محمد مصطفي ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بحدوث مشاجرة تطورت إلى معركة بالسلاح الأبيض في إحدى قرى مركز المنيا.

انتقل فريق البحث الجنائي والشرطة، وسيارات الإسعاف بإشراف العميد حاتم ربيع، مدير مباحث المديرية، وتبين وقوع مشادة كلامية بين كل من مواطن  حاصل على دبلوم، وصديقه حاصل على دبلوم، يقيمان في إحدى قرى مركز المنيا، تطورت إلى معركة بالسلاح الأبيض، قام خلالها الأول بطعن الثاني، بسلاح أبيض أدى إلى وفاته.

وتم القبض على المتهم والسلاح الأبيض المستخدم، ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، تحت تصرف النيابة العامة.

مواطن صديقه خلافات قديمة شاحن هاتف محمول عمليات النجدة

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