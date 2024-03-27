وزير الأوقاف يطلق توجيهًا لجميع العاملين مع قرب العشر الأواخر من رمضان

حرص الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على توجيه رسالة للعاملين بالوزارة، بالتزامن مع قرب بدء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وقال جمعة، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”: “أقول لكل العاملين بالأوقاف عبادتنا وشد مئزرنا في العشر الأواخر حسن خدمة بيوت الله وحسن القيام على خدمتها وخدمة المتهجدين والمعتكفين وتهيئة المساجد لأداء الشعائر على أكمل وجه.. اللهم أعنا”.

وشهد خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أمس، الاحتفال الذى أقامته وزارة الأوقاف عقب صلاة التراويح بمسجد السيدة نفيسة بمناسبة ذكرى غزوة بدر، بحضور د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ود. سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر نائبًا عن د. أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، ود. شوقى علام، مفتى الديار المصرية وعدد من كبار رجال الدين.

واستقبل محافظ القاهرة د.القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، والوفد المرافق له للتهنئة بعيد الفطر المبارك.

وأكد محافظ القاهرة أن مصر نموذج فريد فى الصلات القوية التى تربط بين مواطنيها وأصبحت دولة المواطنة التى يرعاها الرئيس السيسى محط أنظار العالم، مشيرًا إلى أن مصر تنعم بجو من الاستقرار والأمن فى عهده لم تشهده من قبل.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة المصرية بكل مواطنيها تحظى باحترام وتقدير العالم وهو ما يبدو جليًا فى كم الوفود إلى تأتى إلى مصر للتشاور بشأن الأحداث الجارية فى المنطقة ثقة فى حكمة القيادة السياسية.

كما أشار محافظ القاهرة إلى أن تزامن بدء صوم المسلمين والمسيحيين هذا العام كان حدثًا مميزًا يعمق الروابط بين أبناء الوطن الواحد.

وأكد المحافظ أن هذا اللقاء هو تعبير عن محبة كبيرة قبل أن يكون لقاءً رسميًا، مثمنًا وجود هذا العدد الكبير من أبناء الطائفة الإنجيلية للتهنئة بعيد الفطر.

كما أكد محافظ القاهرة أن وجود هذا الوفد الذى ضم عددا من أعضاء المجلس الإنجيلى العام، ورؤساء المذاهب، وهيئة الأوقاف الإنجيلية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وقيادات الهيئة الإنجيلية يعبر عن محبة خاصة وحقيقية تعكس علاقة قوية وأصيلة، وإيمان من الجميع بقيمة المواطنة والعمل معًا على أرض وطن واحد يجمعنا، لتحقيق رقى وتقدم مصرنا العزيزة ويوجه رسالة للعالم أجمع بأن مصر هى بلد السلام والأمن والمحبة والاستقرار.

وهنأ رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بعيد الفطر لمحافظ القاهرة والعاملين بالمحافظة، متمنيًا دوام النجاح والتقدم لما فيه خير وسلام لجميع الشعب المصرى.

وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية أن مصر تعيش هذه الأيام شعار "ذاهبون إلى أرض الخير" لجنى ثمار القرارات الاقتصادية التى تستهدف تحقيق الرخاء باعتبارها خطوات ايجابية نحو التقدم.