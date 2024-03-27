نائب: قرار مجلس الأمن بشأن جرائم الاحتلال فى غزة انتصارٌ لجهود مصر

قال ناصر هدية، عضو مجلس النواب، إن قرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار في غزة انتصار لجهود مصر، وتحركاتها المكثفة طيلة الفترة الماضية لرفض العدوان الإسرائيلي، قائلًا: مصر في طليعة الدول العربية والإسلامية الرافضة للعدوان ومن كشفت مخططاته في الإبادة والتهجير أمام العالم أجمع.

قال "هدية" في تصريح اليوم، إن مصر نجحت في حشد الرأي العام العالمي لدعم القضية الفلسطينية وتغيير وجهة نظر كثير من الدول في الأوضاع داخل غزة، وفي تعريف العالم بالجرائم الإسرائيلية، وهو ما أدى في النهاية إلى صدور قرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار ولم ترفضه الولايات المتحدة ولم ترفع حق الفيتو.

وأكد عضو مجلس النواب أهمية قرار مجلس الأمن في الدفع نحو السلام مجددًا ووقف العدوان والبحث عن تسوية سياسية وحماية المدنيين بعد سقوط أكثر من 32 ألف شهيد وعشرات آلاف المصابين.

واختتم "ناصر هدية" بالقول إن الحرب في غزة خرجت عن كل المقبول والمعقول وكل التوقعات، وما يحدث إبادة سافرة وجرائم حرب، وعلى المجتمع الدولي سرعة التدخل للضغط على إسرائيل بدخول القرار حيز التنفيذ، مشيرًا إلى أهمية الوصول لحل عادل بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود يونيو 1967، مشددًا على أن الدعم المصري للقضية الفلسطينية سيتواصل وكما هو الحال عبر عقود.

من جانبه، قال حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك، يمثل خطوة إيجابية نحو مفاوضات جديدة يمكنها أن تقضي بوقف الحرب على غزة بصفة دائمة، وتنهي سياسة الإبادة الجماعية والتجويع التي تتبعها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.