الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مخرج "كامل العدد": الجزء الثانى من المسلسل عاد بتطورات مشوقة للجمهور (فيديو)

كامل العدد +1
كامل العدد +1

شدد المخرج خالد الحلفاوى على أن إبداع مسلسل يتطلب جهدًا ووقتًا كبيرين، مشيرًا إلى أن الجزء الثاني من "كامل العدد+1" لم يكن في الحسبان حتى تمت مناقشة الفكرة مع فريق الكتابة وتبلورت الرؤية الفنية للعمل.

وأوضح الحلفاوى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه بالرغم من النجاح الذي حققه الجزء الأول، فإنه يجب الحذر من استنزاف العمل بإنتاج أجزاء متتالية قد تؤدي إلى فقدان الجمهور اهتمامه.

يستعرض الجزء الثاني من المسلسل، الذي يُعرض في إطار اجتماعي خفيف، تحديات جديدة تواجه الزوجين ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة)، مع التركيز على مشكلات تربية الأبناء والعلاقات الزوجية، وذلك استكمالًا للأحداث التي جرت في الجزء الأول، وتنطلق الأحداث مع ولادة طفل جديد لليلى يُدعى عمر، مضيفًا بُعدًا جديدًا للقصة.

المخرج خالد الحلفاوي كامل العدد كامل العدد 1 يوسف الحسيني التاسعة القناة الأولى دينا الشربيني شريف سلامة

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