الأربعاء 27 مارس 2024
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أحمد موسى يحتفل على الهواء بهدف رامى ربيعة أمام كرواتيا (فيديو)

أحمد موسى
أحمد موسى

أشاد الإعلامي أحمد موسى بالهدف المصري الرائع الذي أحرزه اللاعب رامي ربيعة في الدقائق الأولى من المواجهة الودية ضد كرواتيا، والتي أقيمت ضمن فعاليات نهائي كأس عاصمة مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أثناء تقديمه لبرنامج "على مسئوليتي" عبر قناة صدى البلد، لم يخف موسى إعجابه بالأداء الراقي للفراعنة، متسائلًا عن سر الجمال والإبداع الذي يتمتع به لاعبو المنتخب، وأكد أن الهدف جاء نتيجة تنفيذ محكم لكرة ثابتة خدعت الدفاع الكرواتي مرتين قبل أن تستقر في الشباك.

وأضاف “موسى” أن المباراة تعد بالإثارة والقوة نظرًا للبداية النارية التي شهدتها، حيث تمكن الفراعنة من تسجيل هدفهم الأول بعد 6 دقائق فحسب من انطلاق صافرة البداية.

ورغم الشكوك التي أثيرت حول صحة الهدف بداعي التسلل، إلا أن الحكم أقر بصحته بعد الرجوع إلى تقنية الفار، مما أضاف المزيد من الحماس لأجواء اللقاء.

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